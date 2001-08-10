Тихоокеанское
информационное агентство
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11:35, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Отец и сын погибли в аварии на анивской трассе

Девятнадцатилетний водитель автомобиля «Toyota Kluger» двигался на запад по автодороге «Огоньки – Невельск». На 9 км, он не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на припаркованную кран-балку «Hino». Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.  

В результате ДТП водитель и пассажир (62 – летний мужчина) автомобиля «Toyota Kluger», скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

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