Женщина-водитель скончалась до приезда скорой

В утренние часы 29 – летняя женщина - водитель автомобиля «Nissan Juke», двигалась на юг по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 93 км, по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение, после чего совершила столкновение с автомобилем «Камаз».

В результате ДТП водитель автомобиля «Nissan Juke», скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля 2–летняя девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в ГБУЗ «Долинская ЦРБ». Несовершеннолетняя перевозилась в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве.

По данному факту проводится проверка.