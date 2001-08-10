Тихоокеанское
информационное агентство
25 Декабря 2017
Сегодня 13:19
58,32|69,13|64,80
У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
11:44, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Женщина-водитель скончалась до приезда скорой

В утренние часы 29 – летняя женщина - водитель автомобиля «Nissan Juke», двигалась на юг по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 93 км, по предварительным данным, не справилась с управлением и совершила наезд на дорожное ограждение, после чего совершила столкновение с автомобилем «Камаз».

В результате ДТП  водитель автомобиля «Nissan Juke», скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля 2–летняя девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в ГБУЗ «Долинская ЦРБ». Несовершеннолетняя перевозилась в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?