Дело сахалинского железнодорожника передано в суд
Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего работника ОАО «РЖД», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следкоме.
Органами следствия установлено, что в январе 2017 года обвиняемый – мастер дорожного линейного участка поронайской дистанции пути структурного подразделения ОАО «РЖД» руководил выполняющей ремонтные работы путевой бригадой.
На перегоне «Арсентьевка – Тихая» Макаровского района Сахалинской области по его указанию подчиненные извлекли из железнодорожного полотна дефектные рельсы.
- Из-за отсутствия предупредительных знаков о проводимом ремонте произошел сход движущегося по пути локомотива и двух вагонов грузового поезда. Ущерб ОАО «РЖД» превысил 1,5 миллионов рублей, – пояснила старший помощник руководителя ДВСУТ СК России Немцева Дарья.
Уголовное дело Сахалинским транспортным прокурором направлено в Макаровский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.
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