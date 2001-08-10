Дело сахалинского железнодорожника передано в суд

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего работника ОАО «РЖД», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следкоме.

Органами следствия установлено, что в январе 2017 года обвиняемый – мастер дорожного линейного участка поронайской дистанции пути структурного подразделения ОАО «РЖД» руководил выполняющей ремонтные работы путевой бригадой.

На перегоне «Арсентьевка – Тихая» Макаровского района Сахалинской области по его указанию подчиненные извлекли из железнодорожного полотна дефектные рельсы.

- Из-за отсутствия предупредительных знаков о проводимом ремонте произошел сход движущегося по пути локомотива и двух вагонов грузового поезда. Ущерб ОАО «РЖД» превысил 1,5 миллионов рублей, – пояснила старший помощник руководителя ДВСУТ СК России Немцева Дарья.

Уголовное дело Сахалинским транспортным прокурором направлено в Макаровский районный суд Сахалинской области для рассмотрения по существу.