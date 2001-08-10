Мигранты пекли хлеб на продажу в антисанитарных условиях

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области установили, что в одном из зданий по переулку Ангарский осуществляется незаконное производство хлебобулочных изделий.

В результате проведенной проверки полицейские выясняли, что трое иностранных граждан в антисанитарных условиях, не имея соответствующих документов и трудовых сертификатов, изготавливали хлебобулочные изделия для продажи. Готовили мигранты в необорудованном для этого помещении, как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Кроме того, при проверке документов установлено, что двое из них не только незаконно осуществляли трудовую деятельность, но и не имели документов, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации.

В отношении третьего задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 18.17 КОАП РФ – несоблюдение установленных в соответствии с Федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности. Данные лица будут выдворены за пределы Российской Федерации.