Тихоокеанское
информационное агентство
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15:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Студента привлекли к ответственности за дачу взятки

Заместитель прокурора Южно-Сахалинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студента, обвиняемого в даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Орган предварительного расследования установил, что студент, у которого возникли трудности с освоением учебного материала и  написанием выпускной квалификационной работы, передал через посредника преподавателю – члену государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ, взятку в сумме 20 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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