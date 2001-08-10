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15:21, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Студента привлекли к ответственности за дачу взятки
Заместитель прокурора Южно-Сахалинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студента, обвиняемого в даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Орган предварительного расследования установил, что студент, у которого возникли трудности с освоением учебного материала и написанием выпускной квалификационной работы, передал через посредника преподавателю – члену государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных работ, взятку в сумме 20 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.
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