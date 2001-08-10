В Южно-Сахалинске найден неопознанный труп пенсионера

25 декабря 2017 года поступило сообщение о том, что возле дома № 24 по ул. Карла Маркса областного центра обнаружено тело неустановленного мужчины. На вид мужчине 65 лет, без внешних признаков насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следкоме.

В ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. В связи с чем, для её установления, труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинск проводится проверка в порядке ст. 144,145 УПК РФ.