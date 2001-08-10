Сахалинец пытался купить наркотики через «Телеграмм»

Заместитель прокурора Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении южносахалинца. Он обвиняется в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта, а также незаконное приобретение, хранение в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом ТИА «Острова» рассказали в областной прокуратуре.

Установили, что 05 и 06 сентября 2017 года обвиняемый в программе «Телеграмм» получил от неустановленного лица два адреса размещения «закладок» с наркотическими веществами (0,98 грамма и 3,97 грамма «синтетики»), без цели сбыта. Однако довести свой преступный умысел по первому эпизоду до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено

в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.