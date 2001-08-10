Годовалый ребенок, две женщины и мужчина пострадали в ДТП

52 – летний водитель автомобиля «Subaru Forester», двигалcя на север по автодороге «Южно – Сахалинск – Оха». На 619 км, по предварительным данным, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi Delica».

Как ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в результате ДТП 49 – летняя женщина, пассажир автомобиля «Mitsubishi Delica», а также 21 – летняя женщина, пассажир автомобиля «Subaru Forester» и годовалый ребенок получили телесные повреждения. Ребенок перевозился в автомобиле без использования детского удерживающего устройства. По данному факту проводится проверка.