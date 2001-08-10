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14:56, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Жителя Углегорска подозревают в незаконном выращивании конопли
Сотрудники углегорской полиции задержали ранее судимого 50-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащего растения.
Установлено, что данный гражданин, вырастил в своей квартире 22 куста конопли. По словам мужчины, сделал он это с целью личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства. Подозреваемый дал признательные показания. Взято обязательство о явке.
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