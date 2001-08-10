Спасатели продолжают оказывать помощь пострадавшим от циклона

Вторые сутки шесть мобильных групп спасателей сахалинского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России работают в Долинском районе. На участке автодороги Фирсово – Взморье из снежных заносов эвакуируют людей в ближайшие населенные пункты, оказывают адресную помощь «скорой» в транспортировке граждан, обратившихся за медицинской помощью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В распоряжении спасателей 6 единиц высокопроходимой специализированной техники, в том числе КАМАЗы, вездеход «Лось», снегоболотоходный гусеничный транспортёр «БОБР», НефАЗ.

Наряду со спасателями сахалинского поисково-спасательного отряда борьбу с последствиями экстремальных погодных условий ведут сотрудники всех подразделений МЧС, а также энергетики ПАО «Сахалинэнерго». Они восстанавливают электроснабжение в 7 населенных пунктах.

С 9 января до улучшения погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта, за исключением техники дежурных служб для проведения аварийно-восстановительных работ, на участках Стародубское – Макаров и Арсентьевка – Ильинское. Также приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска.

В расчистке дорог от снега задействованы более 160 человек и 98 единиц техники. Всего для устранения последствий циклона на территории Сахалинской области в готовности находятся 213 аварийно-восстановительных бригад в составе почти 1400 человек, 445 единиц техники.

Единый телефон спасения 112. Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).