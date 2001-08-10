Житель Долинска подозревается в педофилии

Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Долинского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый в январе 2018 года совершил в отношении своей 9-летней дочери действия сексуального характера. Как рассказали ТИА «Острова» в областном следкоме, мужчина мог воспользоваться беспомощным состояния ребенка.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.