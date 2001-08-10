Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2018
Сегодня 16:20
56,87|67,88|69,08
Занятия второй смены в Южно-Сахалинске отменены
11:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах загорелся склад с тротуарной плиткой

10 января в 11.30 по сахалинскому времени диспетчеру Ногликского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании местного склада с тротуарной. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия первого подразделения открытым пламенем горел упаковочный материал и стеллажи.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 11.42, а в 11.52 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 8 человек и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?