Тихоокеанское
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В Холмске загорелся легковой автомобиль

В Холмске загорелся легковой автомобиль

10 января в 06.54 по сахалинскому времени диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на ул. Лесозаводская. Первый пожарный расчет прибыл через 5 минут. К моменту прибытия первого подразделения весь автомобмль был охвачен огнем. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Возгорание было локализовано в 07.03, а в 07.15 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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