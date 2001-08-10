В Смирных двое мужчин избили и ограбили супружескую пару
Вчера днем в дежурную часть полиции Смирных обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что несколько часов назад в ее квартиру ворвались двое людей в масках. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они избили женщину и ее супруга, а затем похитили ценное имущество на сумму более 44 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудникам уголовного розыска удалось выследить и задержать мужчин по горячим следам. Злоумышленниками оказалась ранее неоднократно судимые жители райцентра 1984 и 1994 года рождения.
Предварительно установлено, что подозреваемые постучались в квартиру заявительницы. После того, как женщина открыла дверь, злоумышленники направили на нее оружие, а затем избили.
Они похитили телевизор, мобильный телефон и золотое кольцо.
В дальнейшем подозреваемые отправились в квартиру одного из налетчиков, где их задержали сотрудники полиции. Злоумышленники находились в компании знакомых, с которыми после совершения преступления распивали алкогольные напитки.
В вещевом шкафу оперативники обнаружили и изъяли предмет, который мужчины использовали в качестве оружия, внешне похожий на самодельный пистолет. Сами подозреваемые пояснили, что нашли его.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации - разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище.
Пистолет изъят и направлен на исследование, по результатам которого также будет принято процессуальное решение.
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