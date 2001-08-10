Жительница Смирных выкрала из кармана знакомого 80 тысяч рублей

Сотрудники полиции Смирных подозревают в краже 27-летнюю местную жительницу. По предварительным данным, она выкрала 80 тысяч рублей из кармана своего знакомого. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Выяснилось, что ранее днем подозреваемая находилась в гостях у потерпевшего. Когда он вышел из комнаты, женщина, подойдя к вещевому шкафу, осмотрела карманы чужой одежды в поисках ценного имущества.

В одной из курток злоумышленница обнаружила крупную сумму денег, которую и забрала себе. Чтобы не вызвать подозрения, девушка под благовидным предлогом покинула квартиру хозяина.

К моменту задержания сотрудниками полиции подозреваемая успела потратить часть налички по личному усмотрению. Остальное было изъято и будет передано законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.