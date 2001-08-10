У жителя Южных-Курил обнаружили патроны для автомата Калашникова

Сотрудники полиции Южных-Курил задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

При осмотре жилища 42-летнего местного жителя правоохранители обнаружили в одной из комнат 5 предметов, по внешнему виду схожих с патронами для автомата Калашникова калибра 5.45 мм.

По словам мужчины, патроны к огнестрельному оружию он нашел на военном стрельбище, расположенном неподалеку, и решил оставить у себя.

Найденные предметы изъяты и направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.