Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2018
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13:16, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

У жителя Южных-Курил обнаружили патроны для автомата Калашникова

Сотрудники полиции Южных-Курил задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

При осмотре жилища 42-летнего местного жителя правоохранители  обнаружили в одной из комнат 5 предметов, по внешнему виду схожих с патронами для автомата Калашникова калибра 5.45 мм.

По словам мужчины, патроны к огнестрельному оружию он нашел на военном стрельбище, расположенном неподалеку, и решил оставить у себя.

Найденные предметы изъяты и направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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