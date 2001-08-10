Жителя Итурупа будут судить за убийство
Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Курильска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).
Как сообщили ТИА «Острова» в областном следкоме, 30 августа 2017 года в хирургическое отделение Курильской центральной районной больницы доставили 58-летнего жителя с. Рейдово. Он поступил с телесными повреждениями.
Мужчина находился дома у 34-летней жительницы с. Рейдово по работе – чинил проводку. К хозяйке пришли знакомые, которые вскоре начали распивать спиртное. Электрика пригласили присоединиться к застолью. Между последним и одним из гостей произошел конфликт на почве ревности, в результате которого обвиняемый нанес кулаком несколько ударов по голове потерпевшего. В результате, медики констатировали у потерпевшего черепно-мозговую травму в виде ушиба и отека головного мозга. Спустя сутки мужчина от полученных телесных повреждений скончался в больнице.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.
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