Жителя Итурупа будут судить за убийство

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Курильска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Как сообщили ТИА «Острова» в областном следкоме, 30 августа 2017 года в хирургическое отделение Курильской центральной районной больницы доставили 58-летнего жителя с. Рейдово. Он поступил с телесными повреждениями.

Мужчина находился дома у 34-летней жительницы с. Рейдово по работе – чинил проводку. К хозяйке пришли знакомые, которые вскоре начали распивать спиртное. Электрика пригласили присоединиться к застолью. Между последним и одним из гостей произошел конфликт на почве ревности, в результате которого обвиняемый нанес кулаком несколько ударов по голове потерпевшего. В результате, медики констатировали у потерпевшего черепно-мозговую травму в виде ушиба и отека головного мозга. Спустя сутки мужчина от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.