В «Вишневом саду» горел двухэтажный жилой дом

10 января в 22.44 по сахалинскому времени диспетчеру южно-сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании жилого двухэтажного дома в СНТ «Вишневый сад». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого подразделения из-под крыши уже валил дым.

Возгорание было локализовано в 22.57, а в 23.28 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 12 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.