Жительница Углегорска сожгла поддельные документы
Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ОМВД России по Углегорскому району установили, что 34-летняя местная жительница работала в муниципальном учреждении Углегорского района по подложному документу о высшем образовании. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Как выяснилось, в июне 2016 года подозреваемая приобрела через интернет поддельный диплом о высшем образовании.
В июле прошлого года злоумышленница узнала о вакансии, которая предусматривала обязательное наличие высшего образования. Тогда гражданка решила воспользоваться купленным дипломом, предоставив его при трудоустройстве, в результате чего была назначена на должность.
Когда она узнала, что руководство направило в университет запрос о подтверждении подлинности диплома, она сразу же сожгла поддельный документ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации - использование заведомо подложного документа. Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев. У подозреваемой взято обязательство о явке.
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