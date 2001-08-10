В Корсакове загорелись бани

14 января в 07.09 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании бани по переулку Госпитальный. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения бани горели открытым пламенем, по всей площади 120 кв. м.

Возгорание было локализовано в 07.29, а в 07.54 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.