Тихоокеанское
информационное агентство
15 Января 2018
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Более 3500 кубометров снега вывезли с корсаковских улиц
11:19, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове загорелись бани

14 января в 07.09 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании бани по переулку Госпитальный. Первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения бани горели открытым пламенем, по всей площади 120 кв. м.

Возгорание было локализовано в 07.29, а в 07.54 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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