Полицейские изъяли у южносахалинца больше грамма метилэфедрона
Южно-сахалинские полицейские в районе улицы Вокзальной остановили японский автомобиль, которым управлял 29-летний местный житель.
При проверке документов водитель сильно нервничал, отвечал невнятно и путался в ответах. У сотрудников полиции возникли основания полагать, что гражданин может иметь при себе запрещенные к свободному обороту вещества или предметы, в связи с чем, было принято решение о проведении досмотра. Также был составлен акт о направлении гражданина на медицинское освидетельствование.
Полицейские обнаружили в подлокотнике полимерный пакет с белым веществом порошкообразного вида, предположительно, наркотическим.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество изъято и передано в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Как ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в пакетике находился метилэфедрон массой 1,01 грамма.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:17 Сегодня В Южно-Сахалинске открылся исторический парк
10:48 Сегодня В доме инвалидов Южно-Сахалинска отпраздновали Рождество
09:22 Сегодня В новом анивском инкубатории вывели более 12 тысяч цыплят
- 10:59 Сегодня С 23 января записать ребенка в первый класс южно-сахалинцы смогут
- 17:29 12 Января Южносахалинцы могут купить свежемороженую навагу по рекордно низкой цене
- 15:31 12 Января На стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске откроют каток
- 16:02 12 Января В «Кристалле» проходят мастер-классы по чир спорту
- 15:50 12 Января Поезд до Корсакова будет ходить по новому расписанию
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?