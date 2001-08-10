Полицейские изъяли у южносахалинца больше грамма метилэфедрона

Южно-сахалинские полицейские в районе улицы Вокзальной остановили японский автомобиль, которым управлял 29-летний местный житель.

При проверке документов водитель сильно нервничал, отвечал невнятно и путался в ответах. У сотрудников полиции возникли основания полагать, что гражданин может иметь при себе запрещенные к свободному обороту вещества или предметы, в связи с чем, было принято решение о проведении досмотра. Также был составлен акт о направлении гражданина на медицинское освидетельствование.

Полицейские обнаружили в подлокотнике полимерный пакет с белым веществом порошкообразного вида, предположительно, наркотическим.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество изъято и передано в экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД. Как ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в пакетике находился метилэфедрон массой 1,01 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.