Тихоокеанское
информационное агентство
17 Января 2018
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17:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жительница Долинска оплатила долг, чтобы отправиться в отпуск

Ограничение права выезда за пределы страны побудило жительницу Долинского района оплатить долг. Как ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП России по Сахалинской области, приставы возбудили исполнительное производство в отношении женщины, которая безответственно отнеслась к исполнению своих обязательств перед кредитной организацией, задолжав 51 тысячу рублей. Зная о необходимости погашения задолженности, женщина не торопилась добровольно исполнять требования исполнительного документа и в отдел судебных приставов не являлась.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд гражданки за пределы Российской Федерации. В итоге именно это послужило стимулом для неплательщицы возместить долг.

Чтобы не сорвать запланированную поездку за рубеж, сахалинка в кратчайшие сроки нашла необходимую сумму и оплатила задолженность в полном объеме.

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