Южносахалинец собирался передать в колонию более 300 граммов гашишного масла
В Южно-Сахалинске задержан 29-летний местный житель за незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта. В конце прошлого года мужчина приобрел гашишное масло, которое хранил у себя дома для последующей реализации.
Как ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области, полицейские обнаружили и изъяли 16 полимерных шприцев объемом 25 миллилитров, а также один шприц объемом 50 миллилитров с вязким веществом темно-зеленого цвета и специфическим запахом.
Дальнейшая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является гашишным маслом общей массой 380,03 граммов, что является крупным размером.
В результате проведенной дальнейшей проверки сотрудники полиции выяснили, что наркотическое средство гражданин планировал передавать через посредника в одно из исправительных учреждений Сахалинской области. Таким образом, сотрудники УКОН и УФСИН перекрыли канал поставки наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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