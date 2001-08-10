Вертолет Ми-8 доставил пациента в Южно-Сахалинск из Александровска-Сахалинского
Сегодня в 11.43 по сахалинскому времени из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел спасательный вертолет Ми-8 с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать пациента 1976 года рождения из Александровска-Сахалинского в областной центр. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В 14.30 вертолет поднялся в воздух с пациентом на борту и направился из г. Александровск-Сахалинского в областной центр, где в 16.34 совершил посадку. Пациент был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете до аэропорта г. Южно-Сахалинска пациента сопровождала бригада врачей областной больницы.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 17:29 12 Января Южносахалинцы могут купить свежемороженую навагу по рекордно низкой цене
- 15:31 12 Января На стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске откроют каток
- 15:50 12 Января Поезд до Корсакова будет ходить по новому расписанию
- 16:02 12 Января В «Кристалле» проходят мастер-классы по чир спорту
09:35 18 Декабря Огни на Главной сахалинской елке засияли в выходные
10:35 19 Декабря Южносахалинцев приглашают на елочные базары
12:52 21 Декабря На Сахалине вводится обязательная маркировка лекарств
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?