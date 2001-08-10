Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2018
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17:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вертолет Ми-8 доставил пациента в Южно-Сахалинск из Александровска-Сахалинского

Сегодня в 11.43 по сахалинскому времени из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел спасательный вертолет Ми-8 с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать пациента 1976 года рождения из Александровска-Сахалинского в областной центр. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В 14.30 вертолет поднялся в воздух с пациентом на борту и направился из г. Александровск-Сахалинского в областной центр, где в 16.34 совершил посадку. Пациент был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в Сахалинскую областную клиническую больницу. В полете до аэропорта г. Южно-Сахалинска пациента сопровождала бригада врачей областной больницы.

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