В Аниве мужчина ранил ножом соседа

В отдел полиции Анивы 17 января поступило сообщение фельдшера о том, что из квартиры дома по улице Комсомольской госпитализирован 42-летний мужчина с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, потерпевший находился неподалеку от своего дома в гостях у 44-летнего знакомого, с которым они вместе распивали алкоголь. Вскоре хозяин квартиры нанес кухонным ножом гостю один удар в область живота. Потерпевший смог добраться до дома и попросил соседку вызвать ему скорую помощь. Медики госпитализировали мужчину.

Подозреваемый, ранее судимый, был доставлен в районный отдел полиции для разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «3» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).