Южно-сахалинец украл смартфон у новой подруги

Сотрудники уголовного розыска полиции Сахалинской области задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в краже.

Как ТИА Острова сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, заявление от потерпевшей – 30-летней жительницы Южно-Сахалинска – поступило в дежурную часть полиции в декабре минувшего года.

Выяснилось, что женщина познакомилась с молодым человеком в интернете. Около недели они переписывались и несколько раз встречались. Тогда девушка пригласила нового знакомого в гости, а утром после его ухода обнаружила пропажу смартфона за 32 тысячи рублей.

Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Установлено, что подозреваемый нигде не работает, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.