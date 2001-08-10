Южно-сахалинец украл смартфон у новой подруги
Сотрудники уголовного розыска полиции Сахалинской области задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в краже.
Как ТИА Острова сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, заявление от потерпевшей – 30-летней жительницы Южно-Сахалинска – поступило в дежурную часть полиции в декабре минувшего года.
Выяснилось, что женщина познакомилась с молодым человеком в интернете. Около недели они переписывались и несколько раз встречались. Тогда девушка пригласила нового знакомого в гости, а утром после его ухода обнаружила пропажу смартфона за 32 тысячи рублей.
Полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Установлено, что подозреваемый нигде не работает, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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