В Холмске раскрыли наркопритон
Холмский суд вынес приговор местному жителю за содержание наркопритона. Установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркозависимым, неоднократно предоставлял свой жилой дом для изготовления и потребления наркотических средств знакомым. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.
На протяжении нескольких месяцев к нему домой приходили граждане, приносили необходимые для изготовления наркотика ингредиенты, а затем все вместе употребляли их.
Сотрудники ОМВД России по Холмскому городскому округу выявили и пресекли данный факт. Органами следствия было возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке. В судебном заседании обвиняемый вину в содеянном признал полностью.
Суд вынес обвинительный приговор в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации - организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Ему назначено наказание в виде одного года семи месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком в два года три месяца, в течение которых он своим поведением должен доказать свое исправление, обязав его периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию; не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции; трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости населения; пройти курс лечебно-профилактических мероприятий у врача-нарколога.
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