В Южно-Сахалинске мигранты незаконно открыли зубную клинику

Полицейские Южно-Сахалинска выявили трех граждан КНР, которые незаконно оборудовали на территории частного дома стоматологический кабинет.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, полицейские установили факт нарушения миграционного законодательства, выразившегося в осуществлении указанными лицами незаконной трудовой деятельности, а также нарушения режима пребывания – несоответствие заявленной цели въезда на территорию Российской Федерации.

Указанные граждане привлечены к административной ответственности за нарушение статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ; а также статьи 18.10 КоАП РФ - незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ. Решается вопрос о выдворении указанных граждан за пределы России.