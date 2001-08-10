В Южно-Сахалинске задержан грабитель

В минувшую пятницу, отделение полиции Южно-Сахалинска обратились две гражданки. Женщины сообщили, что их ограбили. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Ограбления произошли в одном районе города, и в обоих случаях злоумышленник действовал одинаково. Молодой человек, используя физическое превосходство, отобрал у потерпевших дамские сумочки, после чего скрылся.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, сотрудники уголовного розыска обнаружили гражданина, внешне подходящего под описание. В дальнейшем он был задержан и доставлен в отделение полиции. Установлено, что сумки подозреваемый выбросил, а их содержимое (сотовые телефоны, денежные средства) присвоил себе. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законной владелице.

Известно, что 22-летний подозреваемый ранее был судим за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража), за что отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.

В отношении указанного лица возбуждено два уголовных дела по признакам притупления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Гражданин задержан.

Если Вы пострадали от действий указанного на фото гражданина, просим Вас обратиться в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску по телефонам 789-353 или 789-144.