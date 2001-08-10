В Южно-Сахалинске задержан грабитель
В минувшую пятницу, отделение полиции Южно-Сахалинска обратились две гражданки. Женщины сообщили, что их ограбили. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
Ограбления произошли в одном районе города, и в обоих случаях злоумышленник действовал одинаково. Молодой человек, используя физическое превосходство, отобрал у потерпевших дамские сумочки, после чего скрылся.
На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, сотрудники уголовного розыска обнаружили гражданина, внешне подходящего под описание. В дальнейшем он был задержан и доставлен в отделение полиции. Установлено, что сумки подозреваемый выбросил, а их содержимое (сотовые телефоны, денежные средства) присвоил себе. Часть похищенного имущества изъята и возвращена законной владелице.
Известно, что 22-летний подозреваемый ранее был судим за совершение преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража), за что отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.
В отношении указанного лица возбуждено два уголовных дела по признакам притупления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). Гражданин задержан.
Если Вы пострадали от действий указанного на фото гражданина, просим Вас обратиться в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску по телефонам 789-353 или 789-144.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:33 Сегодня В Южно-Сахалинске стартовал чемпионат по настольному теннису
09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел чемпионат ДФО по художественной гимнастике
09:50 Сегодня На Сахалине проведут «прямую линию» по вопросам индексации пенсий
11:08 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялось заседание совета экономической безопасности
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
17:00 16 Января Автоинспекторы рассказали жителям Углегорска о преимуществах портала госуслуг
14:38 17 Января Холмские молодогвардейцы узнали больше об истории
11:17 17 Января Сахалинский стрелок представил Россию на соревнованиях в Словении
14:44 26 Декабря 100 единиц техники расчищают от снега Южно-Сахалинск
17:42 27 Декабря До 30 тысяч перепелиных яиц будет вырабатывать новый инкубатор в Аниве
09:49 26 Декабря В Долинске снежный плен накрыл более шестидесяти авто
09:11 29 Декабря С первого января неработающие пенсионеры будут получать больше
Выбор редакции
- 15:26 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет концерт классической музыки
- 13:00 Сегодня Островные хоккеисты стали победителями предолимпийского турнира в Южной Корее
- 09:50 Сегодня На Сахалине проведут «прямую линию» по вопросам индексации пенсий
- 09:46 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел чемпионат ДФО по художественной гимнастике
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?