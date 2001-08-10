Тихоокеанское
информационное агентство
23 Января 2018
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13:53, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В областном центре задержали продававшую наркотики женщину

Южно-сахалинские полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Установлено, что ранее судимая 25-летняя гражданка продает наркотики синтетической группы в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Женщину задержали с поличным, когда та передала очередной сверток 33-летнему жителю Южно-Сахалинска. Вещество изъяли, а мужчину с подозреваемой доставили в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что в свертке, который злоумышленница передала клиенту, находится наркотик синтетического происхождения «метилэфедрон» массой 0,04 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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