В областном центре задержали продававшую наркотики женщину

Южно-сахалинские полицейские задержали подозреваемую в сбыте наркотиков. Установлено, что ранее судимая 25-летняя гражданка продает наркотики синтетической группы в областном центре. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Женщину задержали с поличным, когда та передала очередной сверток 33-летнему жителю Южно-Сахалинска. Вещество изъяли, а мужчину с подозреваемой доставили в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что в свертке, который злоумышленница передала клиенту, находится наркотик синтетического происхождения «метилэфедрон» массой 0,04 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.