В Южно-Сахалинске задержали серийную воровку
Полицейские Южно-Сахалинска задержали ранее судимую 34-летнюю жительницу областного центра, подозреваемую в совершении краж и мошенничестве. В декабре прошлого года женщина, действуя по отработанной схеме, совершила две кражи на общую сумму 89 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, подозреваемая приходила в гости к малознакомым людям, где они вместе распивали алкоголь. Когда хозяева квартиры засыпали, злоумышленница воровала деньги и вещи, которые можно легко продать.
Кроме того, 16 января женщина, находясь на одном из рынков Южно-Сахалинска, попросила своего знакомого дать мобильный телефон для звонка. Пользуясь тем, что мужчина ей доверяет, она взяла его аппарат и скрылась. Краденые вещи подозреваемая продавала по заниженной стоимости, а деньги тратила на свои нужны.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 (кража) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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