Невельчанина осудили за убийство на 7 лет

Невельский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Суд установил, что 3 сентября 2017 года мужчины вместе выпивали спиртное, после чего между ними возникла ссора. Подсудимый нанес мужчинев в область левой руки один удар ножом, попавший в боковую поверхность грудной клетки с повреждением сердца. Пострадавший скончался на месте.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.