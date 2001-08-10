Две жительницы Холмска организовали подпольное казино

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Холмска 33 и 37 лет, а также их соучастников, которые пока не установлены. Как сообили ТИА «Острова» в областном следкоме, все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой).

Женщины и их соучастники объединились для незаконной организации и проведения азартных игр. Для этого они использовали оборудование с выходом в Интернет. Для совершения преступления с целью извлечения прибыли они организовали в Холмске незаконный игорный бизнес, арендовав помещения в домах № 50, 108 по ул. Советской.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.