Две жительницы Холмска организовали подпольное казино
Возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Холмска 33 и 37 лет, а также их соучастников, которые пока не установлены. Как сообили ТИА «Острова» в областном следкоме, все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой).
Женщины и их соучастники объединились для незаконной организации и проведения азартных игр. Для этого они использовали оборудование с выходом в Интернет. Для совершения преступления с целью извлечения прибыли они организовали в Холмске незаконный игорный бизнес, арендовав помещения в домах № 50, 108 по ул. Советской.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
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