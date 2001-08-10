Мужчина предстанет перед судом за убийство самокатом
Заместитель прокурора Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 28-летнего жителя Александровск-Сахалинского района в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, то есть умышленное причинение смерти двум лицам). Об этом ТИА «Острова» рассказали в областной прокуратуре.
Установлено, что в ночь на 30 августа 2017 года, в квартире потерпевших между ними и обвиняемым возник конфликт. Мужчина просил прекратить шум, но его требование было проигнорировано.
Тогда обвиняемый нанес мужчине и женщине не менее 19 ударов каждому в различные части тела, в том числе в область головы. Он сделал это металлической тростью, фрагментом ручки и платформой для ног самоката.
Смерть потерпевших наступила на месте. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд.
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