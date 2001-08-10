За хозяйничество в чужом холодильнике мужчина получил около трех ударов ножом

В следственный отдел по Ногликскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 8 по ул. Лесной в Ногликах обнаружено тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, в виде ножевых ранений. Об этом ТИА «Острова» рассказали в областном следкоме.

Полицейские задержали 46-летнего местного жителя. Подозреваемого заключили под стражу.

По версии следствия, 19 января 2018 года подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, где они вместе выпивали спиртное. Когда напитки закончились, хозяин квартиры дал гостю деньги и тот пошел в магазин. Вернувшись, последний увидел в квартире неизвестного мужчину, который открыв холодильник, рассматривал его содержимое. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого неизвестный выразился в адрес подозреваемого нецензурной бранью. Тот схватил кухонный нож и нанес им не менее трех ударов в область груди и бедра потерпевшего. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.