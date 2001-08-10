Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2018
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12:49, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в метель сбили мужчину

24 января 2018 года, примерно в 08 часов 15 минут, 56 – летний водитель автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado», двигался на юг направлении, в условиях непогоды (метель) по улице Ленина в Южно - Сахалинске. Как рассказали ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в районе дома № 76-А, совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движущемуся транспорту. Пешеход был одет в одежду темных тонов без использования светоотражающих элементов.

В результате ДТП 59 – летний мужчина получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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