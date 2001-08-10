«Peugeot» сбил пешехода в Долинске

30 января, примерно в 11:00, 37 – летний водитель автомобиля «Peugeot», двигался по улице Комсомольской в Долинске.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в районе дома № 29, автомобиль наехал на пешехода, который находился на проезжей части, не собираясь переходить дорогу.

В результате ДТП 44 – летний мужчина получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля «Peugeot», ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данному факту проводится проверка.