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«Peugeot» сбил пешехода в Долинске
30 января, примерно в 11:00, 37 – летний водитель автомобиля «Peugeot», двигался по улице Комсомольской в Долинске.
Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в районе дома № 29, автомобиль наехал на пешехода, который находился на проезжей части, не собираясь переходить дорогу.
В результате ДТП 44 – летний мужчина получил телесные повреждения.
Водитель автомобиля «Peugeot», ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данному факту проводится проверка.
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