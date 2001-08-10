Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2018
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12:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

«Peugeot» сбил пешехода в Долинске

30 января, примерно в 11:00, 37 – летний водитель автомобиля «Peugeot», двигался по улице Комсомольской в Долинске.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, в районе дома № 29, автомобиль наехал на пешехода, который находился на проезжей части, не собираясь переходить дорогу.

В результате ДТП 44 – летний мужчина получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля «Peugeot», ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. По данному факту проводится проверка.

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