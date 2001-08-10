Житель Холмска проведет в колонии больше двух лет за угон

Холмский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Он угнал автомобиль в состоянии опьянения. На момент преступления мужчина уже имел административное наказание.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, в октябре прошлого года подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку, чтобы съездить в Южно-Сахалинск.

На похищенной машине мужчина успел добраться до Анивского района. На одной из улиц села Троицкое «виляющий» автомобиль заметили сотрудники полиции. После недолгого преследования правоохранители его задержали.

Подсудимый свою вину признал полностью. Ранее обвиняемого уже судили по статье 264.1 (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), а также привлекали к ответственности за совершение угонов.

Обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 166 УК РФ (угон), статьи 264.1 УК РФ. Суд приговорил мужчину к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, и с лишением права управлять транспортными средствами в течение 3 лет.