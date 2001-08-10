В Южно-Сахалинске «прикрыли» подпольное казино

Сотрудники полиции ликвидировали незаконное игорное заведение в областном центре. Они задержали 21-летнюю гражданку.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подпольный игровой клуб располагается в одном из домов по проспекту Победы, замаскированный под контору микрозаймов. Но пройти в само помещение могли только те, кто знал пароль или имел рекомендацию постоянного клиента.

Сотрудники полиции обнаружили за металлической дверью несколько залов со столами и компьютерами, а также администратора и десятерых посетителей. Клуб функционировал с помощью компьютерного оборудования со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр в сети Интернет.

Всего правоохранители изъяли 12 системных блоков и мониторов, мобильный телефон, маршрутизатор, денежные средства, полученные администратором от посетителей за игру, и другие вещественные доказательства, указывающие на проведение игр.

Следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбуждил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору. В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению иных лиц, причастных к организации незаконного бизнеса.