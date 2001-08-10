Житель Смирных проведет 5 лет в колонии за убийство
Смирныховский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, в Смирных 1 января 2017 года во дворе домов по улице 50 лет ВЛКСМ подсудимый, на почве неприязни, ударил мужчину в грудь ножом, от чего потерпевший скончался в стационаре ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ».
В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одновременно суд по иску представителя потерпевшего взыскал с осужденного в счет возмещения материального ущерба 81 125 рублей, а также компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 10:16 Сегодня В областном центре выявили воров электроэнергии
- 09:30 Сегодня Житель Смирных проведет 5 лет в колонии за убийство
12:09 Сегодня В Сахалинском театре имени Чехова сменилось руководство
- 09:33 Сегодня В южно-сахалинском зоопарке соберут гостей на «Зимние забавы»
17:02 26 Января Сахалинские хоккеисты вернулись победителями из Кореи
- 17:38 26 Января В выходные дни на территории Южно-Сахалинска будет лавиноопасно
- 15:40 26 Января Сахалинца приговорили к году условно за убийство собаки на глазах ребенка
- 15:52 26 Января В Южно-Сахалинске состоится серия патриотических мероприятий для школьников
13:49 12 Января Новая котельная в Поронайске заработает весной
13:17 17 Января Олег Кожемяко встретился с жителями Смирных
11:28 9 Января Спасатели призывают островитян воздержаться от поездок за город
08:08 10 Января Из снежного плена у села Фирсово освободили 50 автомобилей
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?