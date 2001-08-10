Житель Смирных проведет 5 лет в колонии за убийство

Смирныховский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, в Смирных 1 января 2017 года во дворе домов по улице 50 лет ВЛКСМ подсудимый, на почве неприязни, ударил мужчину в грудь ножом, от чего потерпевший скончался в стационаре ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ».

В судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одновременно суд по иску представителя потерпевшего взыскал с осужденного в счет возмещения материального ущерба 81 125 рублей, а также компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей.