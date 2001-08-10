Против пьяного водителя возбудили уголовное дело в Корсакове

Сотрудники корсаковской дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России на одной из улиц райцентра остановили японский автомобиль, под управлением 42-летнего местного жителя. Об этом ТИА «Острвоа» рассказали в пресс-службе УМВД Росси по Сахалинской области.

У мужчины имелись явные признаки опьянения. От него исходил запах алкоголя, речь была несвязной. Полицейские незамедлительно отстранили указанного гражданина от управления транспортным средством для дальнейшего разбирательства.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина употреблял спиртное, перед тем как сесть за руль.

Проверка по базе данных также показала, что раннее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Решением суда нарушитель был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей – лишение свободы сроком до двух лет.

Автомобиль помещен на спецстоянку. У подозреваемого взято обязательство о явке.