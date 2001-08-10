Житель Анивы предстанет перед судом за ложный донос

Следственный отдел Анивского ОМВД России завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, которого обвиняют в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.

Подозреваемый проходил свидетелем по уголовному делу в отношении своего друга. Ранее он на некоторое время передал товарищу свой автомобиль. Приятель, будучи уже лишенный водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, совершил на машине друга ДТП, за что и стал фигурантом уголовного дела.

Владелец автомобиля узнал, что за такую «услугу», ему грозит административная ответственность. Чтобы избежать наказания, мужчина написал заявление в полицию, в котором указал, что его друг якобы угнал автомобиль. Однако сотрудники полиции выяснили, что это не так и обвиняемый намеренно ввел в заблуждение правоохранителей.

Таким образом, своими действиями он совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса Российской Федерации - заведомо ложный донос о совершении преступления.

Дело передано в суд для рассмотрения. Ему грозит арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.