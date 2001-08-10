В Корсакове две женщины фиктивно прописали у себя людей

Сотрудники отдела МВД России по Корсакову пресекли два факта фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД Росси по Сахалинской области.

Полицейские установили, что 38-летняя жительница райцентра поставила на учет в своей квартире тринадцать граждан, прибывших в область из стран СНГ. При этом, жилплощадь указанным лицам она предоставлять не намеревалась, а сами иностранцы проживали в других местах.

В другом случае 57-летняя жительница райцентра поставила на регистрационный учет по месту пребывания восемь граждан из ближнего зарубежья. При проверке участкового уполномоченного полиции выяснилось, что иностранцы по данному адресу никогда не проживали.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации - фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.