В Ногликах мужчину осудили за кражу

Ногликский районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в совершении квартирной кражи с причинением значительного ущерба. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

В ноябре минувшего года обвиняемый, зная о расселении жилого дома в городе, решил проникнуть в одну из квартир. Он знал, что ценное имущество еще не было вывезено хозяйкой.

Реализуя задуманное, злоумышленник разбил оконное стекло принесенным топором и незаконно проник в помещение чужой квартиры. Оттуда он похитил телевизор, две люстры и электроинструменты, после чего скрылся. Украденным злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Узнав о краже, потерпевшая обратилась за помощью в отдел полиции. Вскоре правоохранители установили причастность мужчины к хищению имущества.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б» и «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы осужденного в доход государства.