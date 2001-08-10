Из рюкзака южносахалинки выкрали 50000 рублей

Ранее в дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о краже обратилась местная жительница. У женщины был похищен кошелек с крупной суммой денег. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Как оказалось, потерпевшая, находясь на улице, положила свой кошелек в рюкзак, который одела на спину. Поэтому, гражданка даже не заметила, как злоумышленник открыл рюкзак, вытащил портмоне и скрылся. Ценную пропажу заявительница обнаружила только вечером. В результате сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель планировочного района Луговое. Указанный гражданин уже попадал в поле зрения полиции, и привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

К моменту задержания сотрудниками полиции, гражданин успел потратить похищенные деньги по личному усмотрению

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.