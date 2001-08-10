Пьяную водительницу без прав приговорили к 2 годам колонии

Долинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летней жительницы Долинска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, 15 сентября 2017 года подсудимая, не имея водительского удостоверения, пьяная управляла автомобилем, в салоне которого находилась ее знакомая. Обгоняя другую машину, она столкнулась с встречным автомобилем. Пассажирка женщины от полученных травм скончалась на месте.

Учитывая, что у подсудимой есть маленький ребенок, суд приговорил ее к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения. Она также лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года.