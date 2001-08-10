Охинец выкрал из чужого багажника мобильный телефон

Сотрудники уголовного розыска охинского ОМВД России установили личность подозреваемого в совершении кражи на сумму более 10 тысяч рублей. Им оказался 16-летний местный житель. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Выяснилось, что данный гражданин, находясь в темное время суток находился во дворе одного из домов по улице Советской. Он заметил что у припаркованного автомобиля открыт багажник. Осмотрев его, злоумышленник присвоил себе находившийся там мобильный телефон и набор ключей, после чего скрылся. Похищенное он использовал в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.