Чтобы избежать наказания, браконьер-рецидивист попытался задавить снегоходом сотрудника лесничества
14 февраля государственные инспекторы Ногликского лесничества пресекли факт браконьерства. Житель Ноглик, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности, при попытке задержания оказал сопротивление сотруднику Ногликского лесничества, сбил его снегоходом и протащил на капоте несколько десятков метров. Инспектор сумел выдернуть провод аварийной остановки снегохода и таким образом остановил нарушителя. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
После прибытия сотрудников ОМВД России по городскому округу «Ногликский» в прицепе снегохода нарушителя был обнаружен охотничий карабин «Тигр», предназначенный для охоты на крупного зверя, предположительно на северного оленя. Документов, подтверждающих право охоты, и разрешения на право добычи животных у гражданина не было. По факту незаконной охоты возбуждено административное производство (штраф до 4 тыс. рублей с конфискацией оружия либо без конфискации), а также подано заявление в полицию о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по факту неподчинения законным действиям сотрудника государственного надзора при исполнении им служебных обязанностей и причинения вреда его здоровью (инспектор получил ушибы, которые в настоящее время зафиксированы медицинским учреждением). В настоящее время проводится проверка. Нарушителю может грозить лишение свободы сроком до 5 лет.
По словам заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данилы Дударева министерство будет добиваться самого жесткого наказания по данному факту:
– При проведении надзорных рейдовых мероприятий государственные инспекторы лесничеств рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Учитывая, что нарушители вооружены, а также учитывая уголовную ответственность за добычу копытных животных, «краснокнижных» видов, либо при причинении крупного ущерба животному миру и лесному фонду, зачастую браконьеры пытаются любым способом избежать наказания, и идут на конфликт с инспектором. В настоящее время мы готовим письма в уполномоченные органы о тщательном разбирательстве и применении максимально возможного наказания к нарушителю, – сообщил заместитель министра.
Всего с начала 2018 года в Сахалинской области за нарушения лесного законодательства, законодательства в сфере охраны животного мира, охоты и ООПТ государственными инспекторами министерства и подведомственных лесничеств возбуждено 107 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 43 тысяч рублей. Предъявлен ущерб на сумму более 3 млн. руб. Материалы по 6 фактам выявленных нарушений переданы в УМВД Сахалинской области для возбуждения уголовных дел.
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