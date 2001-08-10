В Южно-Сахалинске водитель сбил девушку

15 февраля в Южно-Сахалинске, примерно в 8 часов 00 минут, 65 – летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Land Cruiser Prado», сдавал назад, выезжая из двора в районе дома № 24, по улице Пограничной. Мужчина не убедился в безопасности маневра и наехал на 17 – летнюю девушку, которая шла мимо. Об этом ТИА «Острвоа» рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Пешеход получила телесные повреждения. На ней была одежда темных тонов, без использования светоотражающих элементов.

Проводится проверка.