Тихоокеанское
информационное агентство
16 Февраля 2018
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13:14, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Макаровчанин украл 70 метров телефонного кабеля

Сотрудники Макаровского отдела МВД России установлили подозреваемого в совершении кражи около 70 метров телефонного кабеля. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

Как выяснилось, злоумышленник проник  в  чердачное помещение дома  по улице Школьной райцентра, откуда похитил указанное имущество.

В ходе розыскных мероприятий установлена причастность к содеянному 47-летнего местного жителя, ранее судимого в за имущественные притупления.

Указанный гражданин заключен под стражу за ранее совершенное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

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