Макаровчанин украл 70 метров телефонного кабеля

Сотрудники Макаровского отдела МВД России установлили подозреваемого в совершении кражи около 70 метров телефонного кабеля. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.

Как выяснилось, злоумышленник проник в чердачное помещение дома по улице Школьной райцентра, откуда похитил указанное имущество.

В ходе розыскных мероприятий установлена причастность к содеянному 47-летнего местного жителя, ранее судимого в за имущественные притупления.

Указанный гражданин заключен под стражу за ранее совершенное преступление.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).