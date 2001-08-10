Макаровчанин украл 70 метров телефонного кабеля
Сотрудники Макаровского отдела МВД России установлили подозреваемого в совершении кражи около 70 метров телефонного кабеля. Об этом ТИА «Острова» рассказали в УМВД России по Сахалинской области.
Как выяснилось, злоумышленник проник в чердачное помещение дома по улице Школьной райцентра, откуда похитил указанное имущество.
В ходе розыскных мероприятий установлена причастность к содеянному 47-летнего местного жителя, ранее судимого в за имущественные притупления.
Указанный гражданин заключен под стражу за ранее совершенное преступление.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).
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